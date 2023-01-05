السفيرة الأمريكية لدى بغداد تشيد باستضافة العراق خليجي25

أربيل (كوردستان 24)- أشادت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، باستضافة العراق بطولة الخليج لكرة القدم في دورتها الـ 25.

وغرّدت رومانوسكي عبر تويتر، عشية انطلاق البطولة الخليجية "متحمّسون جداً لبدء مشاهدة مباريات خليجي25 في البصرة غداً".

وأضافت "يلعب العراق مرةً أخرى دوراً قيادياً في المنطقة من خلال استضافة مثل هذه المنافسة الودية المهمة، كل التوفيق العراق".

وذيّلت تغريدتها بهاشتاغ #معاً لدعم خليجي_25

وتنطلق منافسات خليجي 25 يوم غدٍ الجمعة بحفل افتتاح على ستاد البصرة الدولي، على أن تُفتتح المنافسات بمواجهة بين صاحب الأرض وعُمان ضمن المجموعة الأولى التي تضمّ أيضاً السعودية واليمن.

في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين، الكويت، قطر، والإمارات.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة عندما سبق له أن استضاف النسخة الخامسة عام 1979 في العاصمة بغداد،وتوّج بلقبها آنذاك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد رفع الحظر المفروض لسنوات على استضافة العراق للفعاليات الرياضية الكبيرة بسبب المخاوف الأمنية.

وتعود فكرة كأس الخليج في الأساس إلى الأمير السعودي خالد الفيصل الذي طرحها عام 1968، وتبنتها البحرين التي استضافت البطولة عام 1970.

وشاركت في النسخة الأولى للبطولة، 4 فرق هي: البحرين والسعودية والكويت وقطر، قبل أن تتحول بعد ذلك إلى بطولة رسمية استمرت حتى الآن.