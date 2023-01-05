خوان لابورتا: فضلت برشلونة على ميسي بعد الدمار الاقتصادي

أربيل (كوردستان 24)- أكد خوان لابورتا رئيس برشلونة، أن الفريق الكتالوني لم يكن أمامه أي خيار في صيف 2021، سوى السماح برحيل ليونيل ميسي.

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة كادينا سير "كان يتوجب علي تقديم برشلونة على اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم".

وشدد "في تلك اللحظات من الدمار الاقتصادي، لم يكن بمقدوري الإبقاء على ميسي، كان ذلك أفضل شيء للنادي".

وأضاف "الآن هو لاعب في باريس سان جيرمان، ولا أفضل الحديث عنه، نحن نركز على برشلونة فقط".

وتابع "ليو سيبقى دائمًا جزءاً من نادينا، كنت أرغب أن يحظى بنهاية أخرى، هناك خيارات عديدة وسيكون من الخطأ التحدث عنها".

وتطرق لابورتا إلى مستقبل بوسكيتس ومن يمكن أن يعوضه بقوله "روبن نيفيز لاعب رائع، لكن هذا جزء من محادثات خاصة".

ونوه "بوسكيتس لن يستمر للأبد، هناك محادثات داخلية لإيجاد بديل مناسب له، فرينكي دي يونج يمكنه اللعب في هذا المركز، لكن الأمر لن يكون كافياً بتواجد لاعب واحد فقط، هذا أمر يحسمه تشافي".

وأوضح "لن ندفع 80 من أجل برناردو سيلفا، سنرى ما سيفعله مع المان سيتي، في الوقت الراهن نملك ليفاندوفسكي".

كما تحدث عن دوري السوبر الأوروبي قائلاً "لم أكن لأدخل في هذا المشروع إذا لم تكن المنافسة به مفتوحة، نريد أن يكون الحكم للأندية وليس لليويفا، وإذا كان القرار مواتياً، أؤمن بأن دوري السوبر سيكون حقيقة في 2025".

المصدر: موقع كورة الرياضي