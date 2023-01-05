سیاسة

مسرور بارزاني: تغمرني سعادة كبيرة وينتابني شعور رائع باحتضان بصرة الفيحاء لبطولة كأس الخليج

وأكد مسرور بارزاني أنه "من دواعي سرورنا أن نوجه الدعوة لضيوف البطولة الأعزاء من أشقائنا العرب ليقوموا بزيارة إقليم كوردستان إذا سمح وقتهم، وأرجو للجميع أوقاتاً سعيدة ومثمرة"
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني كأس الخليج خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء الخميس، عن سعادته الكبيرة وشعوره الرائع بمناسبة انطلاق بطولة كأس الخليج لكرة القدم واحتضان البصرة الفيحاء لها.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "تغمرني سعادة كبيرة وينتابني شعور رائع بمناسبة انطلاق بطولة كأس الخليج لكرة القدم واحتضان البصرة الفيحاء لها".

وأضاف "وأرحب من صميم قلبي بجميع الفرق المشاركة في البطولة وبالضيوف الأعزاء القادمين من الدول العربیة، وأتمنى أن تسير مجريات البطولة على أكمل وجه وأن تحظى بالنجاح المرجو منها".

وتابع "وأبارك لأبناء مدينة البصرة الحبيبة ولجميع العراقيين إقامة هذا الحدث الرياضي الهام على أرضهم بعد غياب طويل للعراق عن استضافة البطولات الكروية، ومن دواعي سرورنا أن نوجه الدعوة لضيوف البطولة الأعزاء من أشقائنا العرب ليقوموا بزيارة إقليم كوردستان إذا سمح وقتهم، وأرجو للجميع أوقاتاً سعيدة ومثمرة".

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