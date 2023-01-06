بوتين يعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار وكييف تعتبره "نفاقا"

أربيل (كوردستان24)- أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الخميس بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ليومين عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي بناء على طلب الزعيم الروحي الروسي البطريرك كيريل.

وكان بوتين قد أكد في وقت سابق أن بلاده منفتحة على الحوار مع أوكرانيا شريطة قبولها "الوقائع الجديدة على الأرض"، عقب الهجوم الروسي. فيما اعتبرت كييف على لسان ميخائيلو بودولياك المستشار في الرئاسة الأوكرانية الإعلان "نفاقا" داعية القوات الروسية إلى مغادرة البلاد.

وتضمن بيان صادر عن الكرملين أن بوتين قال إنه "استجابة لدعوة قداسته البطريرك كيريل، أوجه إلى وزير الدفاع الروسي بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 12,00 (09,00 ت غ) في السادس من كانون الثاني/يناير هذه السنة حتى الساعة 24,00 (21,00 ت غ) في السابع من كانون الثاني/يناير".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى "وقف إطلاق نار أحادي الجانب" في أوكرانيا.

وفي وقت سابق الخميس قال أردوغان لبوتين خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان نشرته الرئاسة التركية: "الدعوات إلى السلام والمفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق نار أحادي الجانب".

ورد بوتين بأن روسيا منفتحة على "حوار جاد" مع أوكرانيا شرط أن تقبل السلطات الأوكرانية "الوقائع الجديدة على الأرض" عقب الهجوم الروسي.

من جهتها وصفت كييف على لسان ميخائيلو بودولياك المستشار في الرئاسة الأوكرانية القرار بأنه "نفاق" متهمة موسكو بالسعي إلى "كسب الوقت". ونشر بودولياك في تغريدة "على روسيا أن تغادر الأراضي المحتلة عندها فقط سيكون هناك -هدنة موقتة-. لن ننخدع بنفاقكم".

وفي رسالة منفصلة موجهة إلى الصحافة دان بودولياك وقف إطلاق النار الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق مؤكدا "أنه محض دعاية".