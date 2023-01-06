إحياء عيد "قولتاس" في اربيل

أربيل (كوردستان24)- سيتم إحياء احتفال بمناسبة قرب حلول عيد قولياس من قبل اللجنة التحضيرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، في أربيل.

والاحتفال الذي يُقام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 9 كانون الثاني 2023، في قاعة "بيشوا" بوزارة الثقافة، سيحتوي العديد من النشاطات الموسيقية والفنية.

وعيد قولياس هو أحد أعياد اليارسانيين أو الكاكائيين، واليارسانية، أو الكاكائية، هي عبارة عن أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق)، التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي، والتي يقسم في الوقت الحاضر إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي اليزيدية، اليارسانية، علويو تركيا.

ويعيش اليارسانيون في المناطق الكوردية بايران وبالتحديد محافظة كرمانشاه، بالاضافة الى نحو عشر محافظات اخرى، كما يتواجدون في مدن اقليم كوردستان العراق وسهل نينوى، وصولا الى مندلي وخانقين وكركوك.

ويطلق اليارسانيون الشوارب ويحلقون اللحى، ويؤمنون بوحدانية الله، ويعتقدون بتناسخ الأرواح، كما لدى الشمس والنار والأرض مكانة لديهم، ويحترمون ليلة الخميس على الجمعة.

والمؤسس الحقيقي لليارسانية الكاكائية الحالية هو السلطان اسحاق (وكما يسمونه السلطان سهاك)، الذي يمثل أحد التجليات في اليارسانية الكاكائية.

وللكاكائية ثلاثة أعياد، وهي عيد "خاوندكار"، ويأتي بعد ثلاثة أيام من الصوم في فصل الخريف، وعيد "قولتاس"، ويأتي بعد ثلاثة أيام من الصوم في فصل الشتاء، وعيد "نوروز"، وهذا العيد هو أول أيام السنة بحسب التقويم اليارساني، كما أن للموسيقى مكانة خاصة في كل الطقوس الدينية وخاصة آلة "الطمبور".