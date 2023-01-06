مسؤول كوردي يكشف موعد بدء المفاوضات بين الإقليم والحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، اليوم الجمعة، موعد بدء المفاوضات بين حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية.

وقال فارس عيسى لكوردستان 24، ان وفد حكومة كوردستان سيعود الى بغداد الأسبوع المقبل، لإجراء مفاوضات مع الحكومة الاتحادية.

واضاف عيسى، إن اللجان المختصة بحل الخلافات بين أربيل وبغداد، وصلت إلى المرحلة النهائية، وهذا الأسبوع سيعود الوفد الحكومي إلى بغداد.

وحول إرسال 400 مليار دينار الى الإقليم، اكد عيسى ان من المتوقع أن يصل المبلغ المالي الى كوردستان خلال الـ 10 أيام المقبلة.