السوداني: سنواصل العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ان الحكومة ستواصل العمل على تعزيز دور القوات المسلحة بكل اصنافها.

وقال السوداني في بيان، إن "العام الثاني بعد المائة، يمر على تأسيس جيشنا العراقي البطل، ذراع الدولة ورمز استقلالها، وتحلّ هذه الذكرى اليوم، ونحن نعيش أجواء الاستقرار، الذي لم يتحقق إلّا بتضحياتٍ جسام ودماء غالية قدّمها جيشنا الباسل إلى جانب كلّ القوّات المسلحة الوطنية بكلّ صنوفها وواجباتها".

واضاف ان"القوات المسلحة تحتفظ بسجل حافل من الانتصارات، كان آخرها ما طرزته من بطولات عبر النصر على الإرهاب واستعادة أرضنا من براثن الشرّ ،ونستذكر دماء الشهداء، شيباً وشباباً، وهم يهرعون غير آبهين للموت".

واكد ان" الحكومة ستواصل، ضمن برنامجها، العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها، ويتقدّمهم جيشنا العراقي البطل، وأن تعمل على التطوير التكنولوجي والميداني لأسلحتها القتالية، ورفع إمكانات التحرّك والانتشار ومسك الأرض وصدّ العدوان".