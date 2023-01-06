الخارجية العراقية ترحب بالضيوف المشاركين في افتتاح خليجي 25.. وتؤكد أنها ستكون "استثنائية"

أربيل (كوردستان 24)- رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، بضيوف العراق المشاركين في افتتاح خليجي 25 في البصرة، مؤكدةً أن هذه النسخة من الخليجي ستكون "استثنائية".

وذكر بيان للوزارة تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، "تُرَحِّبُ وزارة الخارجيَّة بضيوف العراق، وبسفراء الدول المقيمة في بغداد، وكذلك سفراء الرياضة الذين حلُّوا ضيوفاً كِراماً، للمُشاركة في افتتاح خليجي 25 في البصرة".

وأضاف البيان أن "هذه النسخة من الخليجي في البصرة ستكون استثنائيَّة".

وتابع البيان "نُبارك لشعبنا ولبصرتنا الفيحاء استضافة خليجي 25، وانطلاق مباراة الافتتاح اليوم، وأهلاً ومرحباً بالأشقاء في بلدهم الثاني".