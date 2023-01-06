النفط يتراجع بفعل قوة الدولار.. و"الآمال الصينية" تقلل الخسائر

أربيل (كوردستان 24)- راجع النفط اليوم الجمعة بعد ارتفاعه دولارا في التعاملات المبكرة إذ تأثرت الأسعار بقوة الدولار وضعف التوقعات الاقتصادية إلا أن الآمال في ارتفاع الطلب الصيني حدّت من الخسائر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 78.45 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.33بالمئة، إلى 73.43 دولار للبرميل.

وارتفع العقدان أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة إلا أنهما تراجعا مع صعود الدولار لأعلى مستوى في شهر، حسبما ذكرته وكالة رويترز.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى تراجع الطلب على النفط إذ تصبح السلع المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وجاء الارتفاع بعد بيانات اقتصادية أظهرت أن سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال عدد الوظائف بها أكبر من عدد الباحثين عنها، الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمواصلة رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة.

وتلقت الأسعار دعما من أنباء أفادت بأن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تتوقع تضاعف حركة الركاب عبر الطرق البرية والسكك الحديدية والبحرية والجوية خلال عطلة رأس السنة القمرية إلى مثليها مقارنة بنفس الفترة في عام 2022.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه عقدا برنت وغرب تكساس لتسجيل تراجع بنحو تسعة في المئة في ظل مخاوف من حدوث ركود عالمي.

وخفضت السعودية، أكبر مُصدر للخام في العالم، أسعار خامها العربي الخفيف للمشترين في آسيا إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني نوفمبر من عام 2021 وسط ضغوط عالمية على أسواق النفط.