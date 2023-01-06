ترحيب أمريكي بالبيان العراقي - الأممي المشترك بشأن "أملاك الإيزيديين"

أربيل (كوردستان 24)- رحبت الولايات المتحدة اليوم الجمعة بالبيان المشترك الصادر عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والبعثة الأممية في العراق بشأن تمليك أراضي الإيزيديين.

وكتبت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي في تويتر "نرحبُ بالبيان المشترك لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمم المتحدة في العراق الخاص بقرار مجلس الوزراء حول إعادة منازل وأراضي وممتلكات الإيزيديين".

وأضافت أن بلاده "تفتخرُ بالدور الذي لعبته في تمويل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) منذ 2018 والذي سيساهم بمساعدة الآلاف من الايزيديين بالعودة الى مناطقهم".

ووافق مجلس الوزراء في أواخر العام المنصرم على مرسوم تقديم حل شامل ودائم للإيزيديين الذين لم يسمح لهم بتملك منازلهم وأراضيهم السكنية منذ عام 1975.

ويمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً في سنجار. اقرأ المزيد.

وسبق أن رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت، بـ"الخطوة الحاسمة التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي"، وقالت إنّ، "المرسوم يشكل اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم ومنازلهم وينهي عقوداً من التمييز".

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة الى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.