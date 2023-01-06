سیاسة

ترحيب أمريكي بالبيان العراقي - الأممي المشترك بشأن "أملاك الإيزيديين"

يمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً في سنجار
author_image Kurdistan24 اربیل
سنجار بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية - صورة أرشيفية
سنجار بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية - صورة أرشيفية
کوردستان سنجار أملاك الإيزيديين أمريكا الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- رحبت الولايات المتحدة اليوم الجمعة بالبيان المشترك الصادر عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والبعثة الأممية في العراق بشأن تمليك أراضي الإيزيديين.

وكتبت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي في تويتر "نرحبُ بالبيان المشترك لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمم المتحدة في العراق الخاص بقرار مجلس الوزراء حول إعادة منازل وأراضي وممتلكات الإيزيديين".

وأضافت أن بلاده "تفتخرُ بالدور الذي لعبته في تمويل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) منذ 2018 والذي سيساهم بمساعدة الآلاف من الايزيديين بالعودة الى مناطقهم".

ووافق مجلس الوزراء في أواخر العام المنصرم على مرسوم تقديم حل شامل ودائم للإيزيديين الذين لم يسمح لهم بتملك منازلهم وأراضيهم السكنية منذ عام 1975.

ويمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً في سنجار. اقرأ المزيد.

وسبق أن رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت، بـ"الخطوة الحاسمة التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي"، وقالت إنّ، "المرسوم يشكل اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم ومنازلهم وينهي عقوداً من التمييز".

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة الى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف