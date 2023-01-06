بمواجهتين مثيرتين.. انطلاق خليجي 25 بحضور واسع والبصرة ترتدي ثوب الفرح

أربيل (كوردستان 24)- بدأت قبل قليل مراسم حفل افتتاح بطولة خليجي 25 التي تستمر من 6 ولغاية 19 من الشهر الجاري في البصرة، والتي تُقام لأول مرة في العراق منذ عام 1979.

وتنطلق البطولة بمباراة افتتاحية تجمع العراق وعُمان على ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك السعودية واليمن.

وقدمت السلطات العراقية حزمة تسهيلات متعلقة بدخول مشجعي المنتخبات عبر المنفذ الحدودي بسلاسة، حيث تمنح تأشيرات مجانية لهم.

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه، حيث استضافت بغداد النسخة الخامسة قبل أكثر من أربعة عقود، وتوج المنتخب العراقي فيها بأول ألقابه الثلاثة التي يحفل بها سجل مشاركاته.

ويطمح "أسود الرافدين" -مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور- لتحقيق فوز سابع على حساب "الأحمر" العماني الباحث عن فوز ثالث.

وتملك مدينة البصرة، ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد والتي تقع اقصى الجنوب والمطلة على الخليج العربي، ملعبين دوليين خُصصا لاستضافة مباريات بطولة خليجي 25، الأول ملعب البصرة (سعة 65 ألف متفرج) والثاني ملعب الميناء (سعة 30 ألف متفرج).

وحضر عدد من كبار المسؤولين العراقيين والكوردستانيين الحفل الافتتاحي للبطولة التي دشن انطلاقها رسمياً رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ومن بين الحاضرين، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووفد مرافق له. كما حضر مراسم الافتتاح جياني إنفانتين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وقال السوداني "نفتتح اليوم بطولة خليجي/25، على ملاعب البصرة الحبيبة. أهلاً وسهلاً بشباب الخليج، منتخباتٍ وجماهيرَ ومشجعين، على أرض العراق".

وأضاف "هذه البطولة تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي، وكلّ ما بُذل من أجل النجاح"، لافتاً إلى أن "بصرتنا اليوم تزهو بضيوفها وأهلها الكرام".

ويستهل منتخب البحرين حامل اللقب مشاركته غدا السبت بمواجهة الإمارات في المجموعة الثانية، يعقبها آخر مواجهة في الجولة الأولى بين الكويت وقطر.

وتحولت البصرة ليلة افتتاح البطولة إلى مهرجان احتفالي شعبي كبير، سهرت خلاله الشوارع، التي تزينت بالجداريات، لساعات طويلة احتفالاً بانطلاقة العرس الكروي الخليجي.

وتقام كاس الخليج العربي مرة واحدة كل عامين، وأوقعت قرعة خليجي 25 منتخبات العراق والسعودية واليمن وسلطنة عمان في المجموعة الأولى.

وحلت قطر والإمارات والكويت والبحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية.