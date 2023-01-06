ریاضة

أمير الكويت يهنئ الرئيس العراقي بانطلاق "التجمع الرياضي الأخوي"

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ملعب البصرة الدولي
ملعب البصرة الدولي
العراق

أربيل (كوردستان 24)- بعث أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عبر فيها عن بالغ سروره بـ"التجمع الرياضي الأخوي" الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها البصرة.

وأعرب الصباح عن خالص تهانيه لرئيس الجمهورية بـ"نجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي"، مثمناً "الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في جمهورية العراق لهذا الحدث الخليجي الرياضي".

ووفق وكالة الأنباء الكويتية فقد أشاد الصباح بـ"اللوحات الفنية الرفيعة التي تعبر عن تاريخ العراق العريق واللوحات الفنية الأخرى التي أضفت روح المحبة والبهجة والسرور على المتابعين داخل جمهورية العراق وخارجها ونالت إعجابهم التي تخللت حفل الافتتاح وعكست الوجه الحضاري المرموق للبلد الشقيق".

 

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