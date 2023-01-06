نيجيرفان بارزاني: حفل افتتاح بطولة خليجي 25 انجاز عراقي.. ويدعو للفخر

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، أن حفل افتتاح بطولة خليجي 25 انجاز عراقي ويدعو للفخر.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر، "أسعدني حضوري اليوم في حفل افتتاح كأس الخليج 25 في البصرة الحبيبة".

وأضاف "أبارك لأهلنا الأعزء في البصرة الفيحاء وعموم شعبنا إستضافة هذه البطولة الرياضية المهمة".

وتابع "أفتخر بهذا الإنجاز العراقي وأرحب بالدول المشاركة في البطولة، مع تمنياتي الخالصة بنجاحها".

وبدأت اليوم الجمعة مراسم حفل افتتاح بطولة خليجي 25 التي تستمر من 6 ولغاية 19 من الشهر الجاري في البصرة، والتي تُقام لأول مرة في العراق منذ عام 1979.

وقدمت السلطات العراقية حزمة تسهيلات متعلقة بدخول مشجعي المنتخبات عبر المنفذ الحدودي بسلاسة، حيث تمنح تأشيرات مجانية لهم.

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه، حيث استضافت بغداد النسخة الخامسة قبل أكثر من أربعة عقود، وتوج المنتخب العراقي فيها بأول ألقابه الثلاثة التي يحفل بها سجل مشاركاته.

وتملك مدينة البصرة، ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد والتي تقع ‌‌أقصى الجنوب والمطلة على الخليج العربي، ملعبين دوليين خُصصا لاستضافة مباريات بطولة خليجي 25، الأول ملعب البصرة (سعة 65 ألف متفرج) والثاني ملعب الميناء (سعة 30 ألف متفرج).

وتقام كأس الخليج العربي مرة واحدة كل عامين، وأوقعت قرعة خليجي 25 منتخبات العراق والسعودية واليمن وسلطنة عمان في المجموعة الأولى.

وحلت قطر والإمارات والكويت والبحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية.