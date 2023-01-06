صحة وبیئة

بعد تطهير أمعائهما من البلاستيك.. سلحفاتان تعودان إلى المحيط في الأرجنتين

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعاد أخصائيون في الأحياء المائية بالأرجنتين سلحفاتين خضراوين إلى المحيط كانتا قد أُنقذتا بعد أن علقتا في شباك صيد، وتبرزت واحدة من السلحفاتين المعرضتين لخطر الانقراض فضلات بلاستيكية ابتلعتها من البحر.

وأمضت السلحفاتان شهرا في مركز إعادة تأهيل حيوانات بالمنظمة العالمية للحياة المائية حيث فحص العلماء سباحتهما، وساعداهما في حميتهما الغذائية ومنحاهما فرصة لتطهير أمعائهما من البلاستيك في العملية المعروفة بالديتوكس. وأعيدا إلى المياه على شواطئ سان كليمنتي.

وخضعت سلحفاتا البحر الخضراوان، المصنفتان في خانة مهدد بالانقراض، لفحوصات دم وأشعة لتفقد مساراتهما الهضمية ورئتيهما، وفق ما أوردته رويترز.

وجاء بعض منها في السابق إلى المركز وأخرجت نحو 22 جراما من القمامة كانت قد ابتلعتها.

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