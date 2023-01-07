إنتفاض قنبر: البيشمركة أقوى حليف للولايات المتحدة خارج الناتو

أربيل (كوردستان24)- وصف السياسي العراقي انتفاض قنبر دور قوات البيشمركة بأنه أقوى حليف للولايات المتحدة الامريكية خارج الناتو، مضيفاً انه من مصلحة الولايات المتحدة وأمنها القومي البقاء في العراق وتسليح قوات البيشمركة.

وقال السياسي العراقي ورئيس مؤسسة المستقبل انتفاض قنبر لكوردستان24 خلال مداخلة له في نشرة الاخبار "إن إقليم كوردستان أثبت أنه صديق للعالم كله، وليس فقط الولايات المتحدة، وإن قوات البيشمركة هي أقوى حليف للولايات المتحدة خارج الناتو".

وأضاف إنتفاض قنبر "مع إنسحاب القوات الامريكية من العراق، سيعود تنظيم داعش للظهور مرة أخرى، ومن مصلحة الامن القومي الامريكي البقاء في العراق".

وأشار قنبر الى أنه "لدينا تجربة سيئة للغاية، في عام 2011 عندما انسحبت الولايات المتحدة من العراق، ظهر داعش واحتل 40% من العراق، وتسبب في كثير من الجرائم التي لا تزال لها عواقب وخيمة حتى الان".

وأوضح انتفاض قنبر "إن السياسيين والحكومة والجماعات المسلحة في العراق تعلموا من هذا الدرس"، مضيفاً "ان الامريكيين لا ينسوا أنه في الفترة من 2003 الى 2011 قتل أكثر من 4000 جندي أمريكي في العراق، وجرح أكثر من 20 ألفاً، لكن هذه الارقام في إقليم كوردستان صفر".

ولفت الى "أن الجمهوريون والديمقراطيون يقدرون ويحترمون الكورد في الولايات المتحدة، ولم أرى أي جمهوري او ديمقراطي يتحدث ضد الكورد".

ويرى انتفاض قنبر أنه من الضروري العمل على تسليح قوات البيشمركة لان البيشمركة حسب قوله ستكون أقوى حليف للولايات المتحدة خارج الناتو في المنطقة".