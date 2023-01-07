مطار بغداد الدولي يُعلن عن توقّف الملاحة الجوية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مطار بغداد الدولي، صباح اليوم السبت، عن توقّف حركة الملاحة، بسبب الظروف الجوية السيئة التي تمرُّ بها البلاد.

وقالت دائرة الإعلام التابعة للمطار "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية".

وأرجعت السبب إلى "الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م"، مؤكّدةً في بيان "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار ".

وسبق أن أعلن مطار بغداد الدولي خلال شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، عن توقّف الملاحة الجوية عدة مرات، بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وتقدّر القدرة الاستيعابية لمطار بغداد الدولي بنحو 7.5 مليون مسافر سنوياً، يحتوي على 3 صالات رئيسية، وهي بابل ونينوى وسامراء.

وتضم كل صالة من هذه الصالات، ستة جسور متحركة لتوصيل الركاب إلى الطائرات، بالإضافة إلى صالات كبار الزوار المخصصة للشخصيات المهمة.