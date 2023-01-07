واشنطن تقدّم مساعداتٍ جديدة إلى أوكرانيا بنحو 3 مليارات دولار

أربيل (كوردستان 24)- منحت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة مساعداتٍ عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو ثلاثة مليارات دولار، تقول واشنطن إنها الأكبر حتى الآن.

يأتي ذلك، بينما تحقق القوات الأوكرانية تقدّماً ميدانياً في عدة مناطق على حساب القوات الروسية، وسط تقارير تفيد بتوسيع الدول الأوروبية من حجم مساعداتها إلى كييف.

وتشمل المساعدات الجديدة بقيمة 3.075 مليار دولار الإذن بالسحب الرئاسي للمساعدة الأمنية بقيمة تصل إلى 2.85 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا.

بالإضافة إلى إعلان الخارجية عن 225 مليون دولار للتمويل العسكري الأجنبي للمساهمة في القدرات طويلة الأجل وتحديث القوات الأوكرانية.

وتتضمّن المساعدات، صواريخ مضادة للطائرات وأخرى للدروع، فضلاً عن مركباتٍ قتالية عالية التسليح، وقذائف مدفعية ومعدات طبية وتجهيراتٍ عسكرية أخرى.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن تمويلٍ عسكري أجنبي إضافي بقيمة 682 مليون دولار لتحفيز الحلفاء وإعادة تعبئة التبرعات بالمعدات العسكرية لأوكرانيا.

ومنذ تولّي جو بايدين، رئاسة البلاد عام 2020، التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 24.9 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا.

وبلغت حجم المساعدات العسكرية التي قدّمتها واشنطن إلى كييف منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا فبراير شباط 2022، أكثر من 24.2 مليار دولار.

ولطالما طالب الأوكرانيون بتزويدهم بأسلحة ثقيلة تشمل المدرعات، إلا أن البلدان الغربية ترددت في إرسالها خشية استفزاز روسيا التي تقول إن تلك المساعدات تتسبب بإطالة أمد الحرب.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ 24 فبراير شباط 2022، الحرب على أوكرانيا، ردّاً على رغبة الأخيرة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "|ناتو".

ودخلت الولايات المتحدة ودول أوروبية الحرب إلى جانب أوكرانيا من خلال دعمها بالأسلحة والمعدات العسكرية والطبية ساهمت بشكلٍ أو بآخر في صمود القوات الأوكرانية في جبهات القتال.