دراسة حديثة : إختفاء نصف الأنهار الجليدية على كوكب الأرض بحلول نهاية القرن

أربيل (كوردستان24)- دراسة جديدة نشرت في مجلة ساينس العلمية أظهرت، أن نصف الأنهار الجليدية على الأرض، ولا سيما الأصغر منها، مُقدَّر لها أن تختفي بحلول نهاية القرن بسبب تغير المناخ، لكن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري يمكن أن يساعد في السيطرة على هذه المشكلة، وذلك وفقًا لصحيفة الجارديان.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة Science، نظرة حول مستقبل 215000 نهر جليدي في العالم، وأكد الباحثون الى أهمية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك للحد من عواقب ذوبان الأنهار الجليدية، التي تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر واستنفاذ موارد المياه، حيث سيبلغ متوسط تغير درجة الحرارة العالمية مع استمرار هذا الوضع 1.5 درجة مئوية، ثم 2.0 درجة مئوية،ثم 3.0 درجة مئوية، إلى أن يصل إلى 4.0 درجة مئوية.

وقالت ريجين هوك من جامعة أوسلو وجامعة ألاسكا فيربانكس، والمشاركة في الدراسة: كل درجة زياد في درجة الحرارة تنتج عنها، المزيد من الذوبان والخسارة.

وأضافت هوك لوكالة فرانس برس: لكن هذا يعني أيضا أنه إذا قللت من ارتفاع درجة الحرارة، يمكنك أيضا تقليل فقدان الكتلة.

نصف أنهار العالم الجليدية مهددة بالذوبان

وتابعت هوك: بحلول عام 2100 إذا كان ارتفاع درجة الحرارة العالمية يقتصر على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، ويقدر الباحثون أن 49% من الأنهار الجليدية في العالم ستختفي، ويمثل ذلك حوالي 26%، إلا أن هذا المعدل يزداد بمرور الوقت مما يعرض 68% من الأنهار الجليدية في العالم للاختفاء.