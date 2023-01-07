قائد القوة الجوية يكشف خطة التسليح في عام 2023

أربيل (كوردستان24)- كشف قائد القوة الجوية الفريق الركن شهاب جهاد، اليوم السبت، عن خطة التسليح في عام 2023.

وقال جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): في "البدء أتقدم بالتهنئة والتبريكات للشعب العراقي كافة والقيادة العسكرية في ذكرى تأسيس الجيش العراقي 102"، لافتاً الى أن "هناك خطة لدى قيادة القوة الجوية خلال العام 2023 تتوقف على طبيعة الموقف والحرب ضد الإرهاب".

وأوضح أن "الخطة في عام 2023 ستكون التخصيصات فيها باتجاه إدامة ما موجود، وتحديث وتطوير ما موجود من أجل إدامة زخم المعركة الموجودة حالياً ضد عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنه "في حال يتطلب الأمر شراء سلاح جديد سيكون هناك تخطيط لرفع طلب إلى القيادة".

وكان قائد القوة الجوية قد أكد في وقت سابق، أن الأسطول الجوي العراقي جاهز لإنجاز مهامه الأساسية، وإسناد القطعات الأمنية، وتأمين الحدود، فيما أشار إلى الحاجة لمعدات متطورة من أجل كشف الخروقات عند الحدود العراقية.