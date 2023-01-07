ریاضة

العنود.. أول امرأة تقود مباراة في خليجي25

author_image مظفر مزوري
الشرق الاوسط الاتحاد الخليجي كرة القدم العنود الاسمري الفيفا الحكم

أربيل (كوردستان24)- أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن مشاركة أول إمرأة سعودية في قيادة مباريات خليجي 25 التي انطلقت في البصرة بمشاركة 8 منتخبات .

وتصبح السعودية العنود الأسمري أول إمرأة عربية تحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وستكون متواجدة في بطولة خليجي 25.

ودخلت العنود التاريخ بعد أن أصبحت أول إمرأة سعودية تنال الشارة الدولية من قبل "فيفا"، وفقًا لقائمة مكونة من 19 حكمًا سعوديًا اعتمدها للعام 2023، الخميس.

وضمت القائمة إلى جانب العنود 8 حكام ساحة، و9 مساعدين و6 حكام فيديو، وحكم صالات.

وبدأت العنود مسيرتها التحكيمية نهاية عام 2018 بورش عمل صغيرة، وعززت مهاراتها بالمشاركة في دورة تحكيم من تنظيم "فيفا" في دبي 2019، والتحقت ببرنامج المعايشة التأهيلي الذي نظم في القاهرة للنساء العرب والمشاركات في تحكيم بطولة كأس العرب للسيدات.

وشاركت العنود ضمن طواقم تحكيم دوري المناطق الأول للسيدات في السعودية  عام 2021 وتعمل الآن ضمن طواقم تحكيم الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الأولى خلال الموسم الجاري.

المصدر: موقع كووورة

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