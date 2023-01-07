سیاسة

بعد ساعاتٍ من تعليقها.. حركة الملاحة تعود مجدّداً إلى مطار بغداد

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق حركة الملاحة مطار بغداد دائرة الاعلام

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مطار بغداد دولي، اليوم السبت، عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، بعد ساعاتٍ من تعليقها.

وكانت دائرة الإعلام في مطار بغداد الدولي، أعلنت صباح اليوم السبت، عن توقّف حركة الملاحة "بسبب الظروف الجوية السيئة ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م".

وقال بيانٌ لإدارة المطار "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح (..) عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية إلى  800م".

وكثيراً ما تعرقل الأجواء الجوية في هذا الموعد من العام، حركة المطارات في العراق، بعد أن سبق لمطار بغداد والنجف عن تعليق حركة الملاحة فيهما، بسبب سوء الطقس.

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