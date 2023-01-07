مجتمع

شرطة السليمانية تلقي القبض على متهم لابتزازه فتاة

author_image مظفر مزوري
کوردستان شرطة متهم ابتزاز فتاة تحقيقات تحريات

أربيل (كوردستان24)- ألقت شرطة السليمانية القبض على متهم لابتزازه فتاة، وأخذ منها 15.500.000 دينار عراقي.

وقالت شرطة السليمانية في بيان لها اليوم السبت 7 كانون الثاني 2023 "بدأت الشرطة التحقيقات، بعد أن قدمت فتاة شكوى ضد متهم ابتزها وأخذ منها 15.500.000 دينار عراقي، وتعرفت عليه عن طريق برامج التواصل الاجتماعي".

وأضاف بيان شرطة السليمانية "بعد التحريات والتحقيقات، تم إلقاء القبض على المتهم في أقل من 24 ساعة، وإعادته من أربيل الى السليمانية، وإعادة بعض الاموال التي أخذها من الفتاة".

وأشار بيان الشرطة الى "ان المتهم وإسمه "م.ف.ع" من مواليد 2003 ويعيش في أربيل في منطقة سيداوا، تم اعتقاله بموجب المادة 452 من قانون العقوبات العراقي، ولازالت التحقيقات مستمرة معه".

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