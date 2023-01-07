الرئيس بارزاني يهنئ الكاكائيين بعيد قولتاس ويؤكد على ثقافة التعايش في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة للكاكائيين في كوردستان والعالم بمناسبة عيد قولتاس، مؤكداً على ثقافة السلام والتعايش بين أبناء الشعب الكوردي.

وقال الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت في رسالة وجهها للكورد الكاكائيين بمناسبة عيد قولتاس "أود أن اتقدم بالتهنئة الى جميع الاخوة والاخوات الكاكائيين في كوردستان والعالم بمناسبة عيد قولتاس".

وأضاف الرئيس بارزاني "آمل أن يحتفل الاخوة والاخوات الكاكائيون وكافة المكونات الدينية والقومية في كوردستان بأعيادهم في ظل السلام والوئام".

وتابع بارزاني قائلاً "بهذه المناسبة نؤكد على ثقافة السلام والتعايش بين أبناء شعب كوردستان".