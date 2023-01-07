"قوارب الموت" تحصد المزيد.. ضحايا جدد على سواحل تونس

أربيل (كوردستان 24)- لقي خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل حتفهم، واُعتبر عشرة آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خفر السواحل أنقذ 20 مهاجراً كانوا على متن القارب المكتظ الذي غرق قبالة سواحل لواتة في صفاقس أمس الجمعة.

وباتت سواحل صفاقس منصة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر في أفريقيا والشرق الأوسط للحصول على فرصة لحياة أفضل في أوروبا.

وفي الأشهر الأخيرة، غرق مئات الأشخاص قبالة السواحل التونسية، مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

ووصل العام الماضي أكثر من 18 ألف تونسي عبر قوارب إلى أوروبا بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تونس.