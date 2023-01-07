السوداني يؤكد ضرورة مراجعة عمل جهاز مكافحة الإرهاب في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت على ضرورة مراجعة عمل جهاز مكافحة الإرهاب في العراق.

وجاءت تصريحات السوداني خلال زيارته إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، حيث ترأس اجتماعاً ضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وآمري الوحدات فيه.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني "استمع إلى إيجاز عن عمل الجهاز والموقف الأمني في قاطع العمليات، واطّلع على خططه الأمنية في مجال مكافحة بقايا فلول داعش الإرهابية".

وأشاد السوداني بـ"التضحيات الجليلة لأبناء القوات المسلحة، وبسالة الجرحى الأبطال"، كما أثنى على "جهاز مكافحة الإرهاب، التشكيل العسكري المهم، الذي قارع الإرهاب، والمشهود له بالشجاعة والحرص والأداء".

وأكد خلال الاجتماع "ضرورة مراجعة عمل الجهاز، على مستوى الاستعداد والتدريب وتنظيم السياقات"، كما شدد على "ضرورة ألّا تتواجد في الجهاز إلّا الكفاءات القتالية المميزة"، ووجه بأن "تُعتمد الكفاءة والمهنية في إشغال المناصب".

ووجّه السوداني "ببذل جهود أكبر وأن يكون بأعلى مستوى التأهب لتعقب فلول داعش الإرهابية واستئصالها من جذورها"، مشيراً إلى أن "الإرهاب يحاول أن يلعب على التناقضات السياسية، لتحقيق أهدافه الخبيثة".

ووجه رئيس الوزراء بأهمية تحديث القدرة التسليحية للجهاز.