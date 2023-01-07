اقتصاد

إقليم كوردستان يحتضن أكثر من 37 ألف عاملٍ أجنبي

ووفق آخر إحصائيةٍ أجرتها منظمة الثقافة ومناصرة العمال الأجانب عام 2022، توفي 13 عاملاً أجنبياً، وُريت جثامين أغلبِهم الثرى في كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان عمال أجانب 37 ألف عامل منظمة الثقافة ومناصرة العمال الأجانب

أربيل (كوردستان 24)- بلغ عدد العمال الأجانب في إقليم كوردستان أكثر من 37 ألف عامل، معظمهم متزوجون ولديهم أطفال.

ووفق آخر إحصائيةٍ أجرتها منظمة الثقافة ومناصرة العمال الأجانب عام 2022، توفي 13 عاملاً أجنبياً، وُريت جثامين أغلبِهم الثرى في كوردستان بطلبٍ من عائلاتهم.

وآخر حالة وفاة، كانت لسيدةٍ تبلغ من العمر 41 عاماً، تتحدّر من جمهورية غانا وتعمل منذ 4 سنوات في السليمانية وهي أم لـ 4 أطفال.

وكانت " دَورَس أوصلا" تتلقى العلاج منذ نحو 7 أيام في المستشفى، لكن بسبب تدهور وضعها الصحي، فارقت الحياة، ودُفِنت في إحدى مقابر المسيحيين بالسليمانية، بطلبٍ من أهلها.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف