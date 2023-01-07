إقليم كوردستان يحتضن أكثر من 37 ألف عاملٍ أجنبي

أربيل (كوردستان 24)- بلغ عدد العمال الأجانب في إقليم كوردستان أكثر من 37 ألف عامل، معظمهم متزوجون ولديهم أطفال.

ووفق آخر إحصائيةٍ أجرتها منظمة الثقافة ومناصرة العمال الأجانب عام 2022، توفي 13 عاملاً أجنبياً، وُريت جثامين أغلبِهم الثرى في كوردستان بطلبٍ من عائلاتهم.

وآخر حالة وفاة، كانت لسيدةٍ تبلغ من العمر 41 عاماً، تتحدّر من جمهورية غانا وتعمل منذ 4 سنوات في السليمانية وهي أم لـ 4 أطفال.

وكانت " دَورَس أوصلا" تتلقى العلاج منذ نحو 7 أيام في المستشفى، لكن بسبب تدهور وضعها الصحي، فارقت الحياة، ودُفِنت في إحدى مقابر المسيحيين بالسليمانية، بطلبٍ من أهلها.