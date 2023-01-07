جنوب السودان.. اعتقال ستة صحفيين بعد فيديو محرج لسلفا كير

أربيل (كوردستان 24)- قال الاتحاد الوطني للصحفيين في جنوب السودان اليوم السبت إن ستة صحفيين اعتُقلوا بسبب تداولهم مقطع فيديو يظهر الرئيس سلفا كير وهو يتبول على نفسه فيما يبدو في مناسبة رسمية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي يرجع لشهر ديسمبر كانون الأول، بقعة داكنة على البنطال الرمادي للرئيس البالغ من العمر 71 عاما بينما كان واقفا أثناء تأدية النشيد الوطني خلال حفل افتتاح طريق جديد. ولم يبث التلفزيون المقطع مطلقا لكن تم تداوله لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد باتريك أويت رئيس اتحاد الصحفيين في جنوب السودان أن السلطات اعتقلت الصحفيين، الذين يعملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب السودان التي تديرها الدولة، يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونقلت وكالة رويترز عن أويت قوله "يُشتبه في أنهم يعلمون كيفية خروج مقطع الفيديو الخاص بالرئيس وهو يتبول على نفسه".