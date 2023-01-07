بريطانيا تستعد لاستضافة اجتماع دولي حول "جرائم حرب محتملة" في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت الحكومة البريطانية اليوم السبت إن وزراء العدل من دول حول العالم سيجتمعون في لندن لزيادة الدعم المقدم للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها المتعلقة بجرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا.

وسيحضر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاجتماع المقرر عقده في مارس آذار. وسيستضيفه وزير العدل البريطاني دومينيك راب ونظيرته الهولندية ديلان يشيلجوز زيجاريوس.

وقال راب، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، "بعد مرور عام تقريبا على الغزو غير القانوني، يجب على المجتمع الدولي أن يقدم أقوى دعم للمحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي نشهدها".

وأفاد البيان أن الاجتماع سيسعى إلى زيادة الدعمين المالي والعملي عالميا للمحكمة الجنائية الدولية وتنسيق الجهود لضمان أن يكون لديها كل ما تحتاجه لإجراء التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم.

ونفت روسيا، التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، استهداف المدنيين وجرائم حرب أخرى.

وتواصل بريطانيا دعمها لأوكرانيا، وقدمت دعما عسكريا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.78 مليار دولار) لكييف.