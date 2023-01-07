أمن

روسيا تعلن التزامها بوقف إطلاق النار في أوكرانيا حتى منتصف الليل

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها في أوكرانيا ستلتزم بوقف إطلاق النار، الذي أعلنته موسكو من جانب واحد بمناسبة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس، حتى منتصف الليل على الرغم من رفض أوكرانيا عرض الهدنة.

وقالت وزارة الدفاع في إفادتها اليومية إن قواتها ردت نيران المدفعية فقط عندما أطلقتها القوات الأوكرانية.

يأتي هذا في وقت تتبادل فيه القوات الأوكرانية والروسية الاتهامات بقصف مناطق مدنية.

ورفضت أوكرانيا عرض موسكو وقف إطلاق النار ووصفته بأنه حيلة هزلية تهدف إلى منح القوات الروسية فرصة للراحة وإعادة التسلح.

وقالت كييف مراراً إنها ستواصل محاولة استعادة الأراضي التي استولت عليها موسكو.

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