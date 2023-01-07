"خلل فني" يخفّض إمدادات الغاز من خط أنابيب إيراني إلى تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة اليوم السبت إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا من خط أنابيب إيراني تراجعت 70 بالمئة منذ بداية عام 2023 بسبب خلل في الشبكة الإيرانية.

وقالت بوتاش في بيان إنها تتابع المشكلة، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حتى لا يتأثر استهلاك الغاز الطبيعي سلبا، مع تلبية الطلب الإضافي من خلال منشآت تخزين الغاز في تركيا.

وتصدر إيران، التي لديها احتياطيات ضخمة من الغاز بجانب مواردها النفطية، كميات صغيرة من الغاز إلى تركيا لكن الإنتاج يواجه صعوبة في مواكبة تنامي الاستهلاك المحلي.

وأعاقت العقوبات الغربية المستمرة منذ سنوات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل تطوير مشاريع الغاز.