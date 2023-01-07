اقتصاد

"خلل فني" يخفّض إمدادات الغاز من خط أنابيب إيراني إلى تركيا

author_image Kurdistan24 اربیل
إيران

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة اليوم السبت إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا من خط أنابيب إيراني تراجعت 70 بالمئة منذ بداية عام 2023 بسبب خلل في الشبكة الإيرانية.

وقالت بوتاش في بيان إنها تتابع المشكلة، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حتى لا يتأثر استهلاك الغاز الطبيعي سلبا، مع تلبية الطلب الإضافي من خلال منشآت تخزين الغاز في تركيا.

وتصدر إيران، التي لديها احتياطيات ضخمة من الغاز بجانب مواردها النفطية، كميات صغيرة من الغاز إلى تركيا لكن الإنتاج يواجه صعوبة في مواكبة تنامي الاستهلاك المحلي.

وأعاقت العقوبات الغربية المستمرة منذ سنوات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل تطوير مشاريع الغاز.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف