العراق يعزّي بوفاة عبد السلام المجالي.. مهندس اتفاقية "وادي عربة"

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت العاهل الأردني ورئيس الوزراء الأردني بوفاة رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي.

وتوفي المجالي مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 97 عاما، بعد مسيرة طويلة حافلة بالأحداث التاريخية والسياسية، ومن أبرزها إشرافه على اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل المعرفة باتفاقية "وادي عربة"

وأعرب السوداني في تعزيته، التي بعثها إلى العاهل الأردني ورئيس الوزراء، عن "عميق المواساة للأردن الشقيق قيادةً وشعباً" برحيل المجالي.

ولد المجالي في الكرك عام 1925، وهو حاصل على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى والثانية ووسام النهضة ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى والثانية، والعديد من الأوسمة العالمية، وفق "بترا".

وشغل المجالي منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع بين عامي 1993 و1995، ورئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع عامي 1997 و1998.

كما شغل عدة مناصب بارزة أخرى، منها وزير الصحة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير التربية والتعليم، ومستشار الملك الحسين بن طلال، وعضو مجلس الأعيان لأكثر من مرة، ورئيس الجامعة الأردنية، ومدير عام المؤسسة الطبية العلاجية.