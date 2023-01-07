اقتصاد

جامعة دهوك تدشن "مزرعة شمسية" لإمداد آلاف المواطنين بالطاقة النظيفة

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مزرعة شمسية
مزرعة شمسية
کوردستان إقليم كوردستان الطاقة النظيفة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت جامعة دهوك افتتاح "مزرعة شمسية" بطاقة إنتاجية تبلغ 2 ميغاواط من الكهرباء.

وكتبت السفيرة الأمريكية على حسابها في تويتر "يتوسع وجود الطاقة المتجددة مع افتتاح مزرعة شمسية ٢ ميغاواط في جامعة دهوك".

وأضافت أن الفضل في ذلك "يرجع جزئياً إلى مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة ٢ مليون دولار أمريكي في إقليم كوردستان".

وأشارت إلى أن المحطة ستوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 300 ألف شخص وتهدف إلى خفض 1800 طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

والطاقة النظيفة هي التي تتولد من المصادرة الطبيعية مثل ضوء الشمس والرياح والمياه والأمطار وحرارة جوف الأرض وغيرها.

ويحتاج إقليم كوردستان إلى 4500 ميغاواط من الكهرباء خلال أشهر الصيف، لكنه ينتج حالياً 3400 ميغاواط، بحسب بيانات وزارة الكهرباء.

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