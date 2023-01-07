سیاسة

هولندا تستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية بسبب إعدام محتجين

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العالم هولندا إيران

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الهولندية إنها ستستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال شهر للتعبير عن قلقها البالغ بشأن إعدام متظاهرين.

وكتب وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا على حسابه في تويتر "أفزعتني عمليات الإعدام المروعة لمتظاهرين في إيران. سأستدعي السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ".

ودعا هوكسترا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "إلى أن تفعل الشيء نفسه".

وأعدمت إيران رجلين اليوم السبت بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد أعقبت وفاة الإيرانية الكوردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر أيلول.

وقال هوكسترا إن هذه الأفعال تؤكد على ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي "عقوبات" على إيران أقوى من تلك التي يجري بحثها في الوقت الراهن.

وسبق أن استدعت هولندا السفير الإيراني في لاهاي الشهر الماضي للاحتجاج على إعدام متظاهرين.

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