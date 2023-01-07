محافظ أربيل يهنئ "عيد قَولتاس" ويُشيد بثقافة التعايش الموجودة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- هنأ محافظ أربيل أوميد خوشناو، مساء السبت، الكاكائيين بمناسبة عيد قَولتاس، مشيداً بثقافة التعايش الموجودة بين كافة الأديان والقوميات والمذاهب في كوردستان.

وقال أوميد خوشناو في بيان حصلت كوردستان 24 على نسخة منه، "بمناسبة حلول عيد الليال الثلاث (عيد قولتاس) الكاكائي، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الإخوة والأخوات الكاكائيين".

وأضاف خوشناو "وبهذه المناسبة، نؤكد مرةً أخرى على أهمية التعايش بين المكونات القومية والدينية والمذهبية في إقليم كوردستان".

وشدد على أنه "لطالما كانت أربيل واحةً للتكاتف والتعايش بين كافة المكونات القومية والدينية والمذهبية في العراق وإقليم كوردستان".

وتابع "نتمنى أن يحتفل الإخوة والأخوات الكاكائيون وكافة المكونات الدينية والقومية بأعيادهم ومناسباتهم الدينية بفرح وسعادة في ظل السلام والطمأنينة الموجودة في كوردستان".

وختم قائلاً "مرةً أخرى نبارك للإخوة والأخوات الكاكائيين بمناسبة عيد قَولتاس، ونتمنى أن تكون كافة أعيادهم أفراحاً ومسرّات".