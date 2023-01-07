الأعرجي: العراق يسعى لأخذ دوره في التصنيع الحربي

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم السبت إن العراق يسعى إلى أخذ دوره في التصنيع الحربي.

وجاءت تصريحات الأعرجي خلال اجتماع عقد برئاسته لبحث سبل إنجاح عمل هيئة التصنيع الحربي ودعم جهودها، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي أن الاجتماع "يأتي لغرض تنسيق الجهود التي تخلق حالة تكاملية بين مؤسسات الدولة المعنية، من أجل دعم هيئة التصنيع الحربي، من خلال البحوث والدراسات التي ترتقي بأداء الصناعة الحربية العراقية، من خلال الاستفادة من المؤسسات العلمية والبحثية".

وأكد الأعرجي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "يولي أهمية كبيرة لهيئة التصنيع الحربي، وأن العراق لابد أن يأخذ دوره ومكانته الحقيقية في هذا الملف الحيوي، من أجل تطوير قدراته الأكاديمية والتصنيعية، والارتقاء بهذا القطاع".

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز وتطوير البحوث والدراسات، من خلال التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاستفادة من الجامعات العراقية في تلاقح الأفكار بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي، للنهوض بالصناعة الحربية الوطنية، بحسب البيان.