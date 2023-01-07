أمن

في هدنة عيد الميلاد.. دوي قصف في شوارع باخموت الأوكرانية

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- تردد دوي القذائف اليوم السبت بمحيط الشوارع شبه الخالية في مدينة باخموت الأوكرانية، مركز أعنف قتال حالي في الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وجاء ذلك على الرغم من إعلان موسكو وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية اليوم.

وقالت موسكو اليوم السبت إن قواتها في أوكرانيا ستُبقي على وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين حتى منتصف الليلة، على الرغم من رفض أوكرانيا لهذا العرض.

وأضافت أن قواتها ردت بنيران المدفعية فقط عندما أطلقت عليها القوات الأوكرانية النيران.

ولا يعرف بعد مصدر القذائف التي سُمع دويها في باخموت.

 

 

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