رئيس الجمهورية يدعو لتسريع إنجاز المشاريع الخدمية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم السبت إلى تسريع إنجاز المشاريع الخدمية الضرورية في البلاد.

وجاءت دعوة رشيد خلال لقائه رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حسبما ذكره بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا "الأوضاع العامة على الصعيد الوطني وتطوراتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وجرى التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتعزيز وحدة الصف الوطني لتجاوز التحديات وحسم المسائل العالقة وبما يحقق المصلحة العليا للبلد والمواطنين".

وأضاف أنه "تم التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري الطموح سيما المتعلق بشكل مباشر مع الاحتياجات والمتطلبات المعيشية والخدمية، وتطوير البنى التحتية الأساسية".

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الضرورية لتقديم الخدمات للمواطنين، وفق البيان.

كما تحدث الرئيس العراقي عن الزيارات الميدانية التي قام بها إلى عدد من المحافظات للاطلاع على أوضاعها، مشيرا إلى احتياجات أبنائها، وأهمية تطوير الأداء في جميع المحافظات.

من جانبه، أعرب المالكي عن دعمه لهذه الزيارات الميدانية والاطلاع عن كثب على أحوال المحافظات والمعوقات التي تقف بوجه تطوير أوضاعها، كما أورده البيان.