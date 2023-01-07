العنود الأسمري.. أول حكمة في خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن مشاركة أول امرأة سعودية في قيادة مباريات خليجي (25) التي انطلقت في البصرة بمشاركة ثمانية منتخبات.

وتعد العنود الأسمري أول امرأة عربية تحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وستكون متواجدة في بطولة خليجي 25.

ودخلت العنود التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة سعودية تنال الشارة الدولية من قبل "فيفا"، وفقاً لقائمة مكونة من (19) حكماً سعودياً اعتمدها للعام 2023، وفق ما ذكره موقع (كورة) الرياضي.

وبدأت العنود مسيرتها التحكيمية نهاية عام (2018) بورش عمل صغيرة، وعززت مهاراتها بالمشاركة في دورة تحكيم من تنظيم "فيفا" في دبي (2019)، والتحقت ببرنامج المعايشة التأهيلي الذي نظم في القاهرة للنساء العرب والمشاركات في تحكيم بطولة كأس العرب للسيدات".