ریاضة

العنود الأسمري.. أول حكمة في خليجي 25

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن مشاركة أول امرأة سعودية في قيادة مباريات خليجي (25) التي انطلقت في البصرة بمشاركة ثمانية منتخبات.

وتعد العنود الأسمري أول امرأة عربية تحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وستكون متواجدة في بطولة خليجي 25.

ودخلت العنود التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة سعودية تنال الشارة الدولية من قبل "فيفا"، وفقاً لقائمة مكونة من (19) حكماً سعودياً اعتمدها للعام 2023، وفق ما ذكره موقع (كورة) الرياضي.

وبدأت العنود مسيرتها التحكيمية نهاية عام (2018) بورش عمل صغيرة، وعززت مهاراتها بالمشاركة في دورة تحكيم من تنظيم "فيفا" في دبي (2019)، والتحقت ببرنامج المعايشة التأهيلي الذي نظم في القاهرة للنساء العرب والمشاركات في تحكيم بطولة كأس العرب للسيدات".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف