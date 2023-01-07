بالأرقام.. شرطة أربيل تعلن انخفاض نسبة الجرائم في عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- أفصحت مديرية شرطة محافظة أربيل اليوم السبت عن الإحصائية الرسمية المتعلقة بالجرائم واعتقال المطلوبين وحالات الانتحار لعام 2022.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة هوكر عزيز في مؤتمر صحفي بثته كوردستان 24 على الهواء مباشرة، عن تسجيل 7678 جريمة، منها 6864 جريمة معلنة خلال العام المنصرم، مشيراً في الوقت نفسه إلى إنجاز 90 بالمئة، في حين لا تزال 10 بالمئة قيد التحقيق.

وأكد عزيز إلقاء القبض على 9446 متهماً بجرائم مختلفة، بينهم 333 متهماً كانت قد صدرت بشأنهم مذكرات اعتقال في محافظات إقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل في مؤتمره الصحفي إن نسبة الجرائم المسجلة خلال العام الماضي انخفضت مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتابع "سجلت أربيل (خلال العام الماضي) 62 جريمة و55 جريمة معلنة، وتم اعتقال 79 متهماً قاموا بجرائم القتل، مقارنة بسنة 2021 التي سُجلت فيها 79 جريمة".

كذلك أشار إلى "اعتقال 697 متهماً بجرائم السرقة، و226 متهماً بقضايا التزوير و88 متهماً فيما يخص تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى توقيف 976 متسولاً".

وعن حالات الانتحار، أظهرت الإحصائية تسجيل 77 حالة في عموم محافظة أربيل، وضبط 1392 قطعة سلاح غير مرخصة في العام المنصرم، وفقاً للمتحدث باسم الشرطة.