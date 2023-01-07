أمن

بالأرقام.. شرطة أربيل تعلن انخفاض نسبة الجرائم في عام 2022

نسبة الجرائم المسجلة خلال العام الماضي انخفضت مقارنة بالعام الذي سبقه
author_image Kurdistan24 اربیل
المتحدث باسم الشرطة هوكر عزيز
المتحدث باسم الشرطة هوكر عزيز
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفصحت مديرية شرطة محافظة أربيل اليوم السبت عن الإحصائية الرسمية المتعلقة بالجرائم واعتقال المطلوبين وحالات الانتحار لعام 2022.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة هوكر عزيز في مؤتمر صحفي بثته كوردستان 24 على الهواء مباشرة، عن تسجيل 7678 جريمة، منها 6864 جريمة معلنة خلال العام المنصرم، مشيراً في الوقت نفسه إلى إنجاز 90 بالمئة، في حين لا تزال 10 بالمئة قيد التحقيق.

وأكد عزيز إلقاء القبض على 9446 متهماً بجرائم مختلفة، بينهم 333 متهماً كانت قد صدرت بشأنهم مذكرات اعتقال في محافظات إقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل في مؤتمره الصحفي إن نسبة الجرائم المسجلة خلال العام الماضي انخفضت مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتابع "سجلت أربيل (خلال العام الماضي) 62 جريمة و55 جريمة معلنة، وتم اعتقال 79 متهماً قاموا بجرائم القتل، مقارنة بسنة 2021 التي سُجلت فيها 79 جريمة".

كذلك أشار إلى "اعتقال 697 متهماً بجرائم السرقة، و226 متهماً بقضايا التزوير و88 متهماً فيما يخص تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى توقيف 976 متسولاً".

وعن حالات الانتحار، أظهرت الإحصائية تسجيل 77 حالة في عموم محافظة أربيل، وضبط 1392 قطعة سلاح غير مرخصة في العام المنصرم، وفقاً للمتحدث باسم الشرطة.

222525
222525
222525
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف