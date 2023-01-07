الوفد الكويتي يعود إلى البصرة بعد اعتذار عراقي إزاء "الملابسات التنظيمية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني اليوم السبت عن عودة الوفد الكويتي إلى المحافظة بعد يوم من انسحابه خلال حفل افتتاح خليجي في أعقاب "ملابسات تنظيمية".

يأتي هذا بعدما أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن اسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية في حفل افتتاح خليجي 25 عن الاطار الصحيح التي أدت الى ملابسات غادر بسببها ممثل أمير دولة الكويت على استاد البصرة الدولي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العيداني قوله "استقبلنا، بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الوفد الكويتي في منفذ سفوان الحدودي".

وأشار إلى أن الوفد توجه إلى ملعب الميناء الأولمبي لحضور مباراة المنتخب الكويتي أمام البحرين.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان أصدره اليوم انه يتقدّم "باعتذارٍ للوفدِ الكويتي لما واجهه من صعوباتٍ في دخول ملعبِ جذع النخلة".

وكان الاتحاد الكويتي اعرب بعد مغادرة الوفد الكويتي مطار البصرة متوجها إلى الكويت "عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد.

أضاف انه "حفاظاً على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للأخوة الاشقاء، فان منتخب الكويت لكرة القدم سيستمر في المشاركة.. مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة".

وافتتحت البطولة بمباراة العراق المضيف وعمان انتهت بالتعادل السلبي، ثم تغلبت السعودية على اليمن 2-0 ضمن المجموعة الأولى.

وحثّ عدنان درجال الجماهيرَ على ضرورةِ مُواصلةِ الدعم والمُساندة من أجل إنجاحِ البطولة التي تمثل بوابةَ عودة الرياضة العراقيّة لاستضافةِ الأحداث الرياضيّة بعد فترةٍ طويلةٍ من الغياب.

وتستكمل المباريات السبت بمباراتي البحرين حاملة اللقب والإمارات، والكويت وقطر على ملعب الميناء الأولمبي ضمن المجموعة الثانية.