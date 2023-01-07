الهجرة تعلن إصدار بطاقات "ماستر كارد" لنازحي الموصل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم السبت البدء بإصدار بطاقات الماستر كارد للنازحين في مخيمات الموصل لشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزيرة إيفان فائق جابرو وجّهت "موظفي فرع الوزارة في محافظة نينوى بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومكاتب إصدار البطاقات لتسهيل إجراءات استلام البطاقة والراتب للنازحين".

وفي أواخر العام الماضي، قالت وزيرة الهجرة والمهجرين إن "ملف النازحين سيغلق في العراق خلال ستة أشهر ضمن البرنامج الحكومي".

وأضافت أن "هناك تنسيقاً عالياً بين الحكومة والإقليم لدمج المخيمات"، مشددة على ضرورة "توفير الظروف الملائمة لعودة جميع النازحين".

وأكدت أن "لدى الوزارة برامج كبيرة مع الجهات المعنية لإغاثة ووضع دراسات وبحوث بما يخص ملف النزوح مع إعادة تأهيل النازحين ودمجهم بالمجتمع إضافة إلى دراسة عن الهجرة غير الشرعية"، لافتة إلى أن "هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية حول إصدار الأوراق الثبوتية للنازحين لكي يمارسون حياتهم الطبيعية".

وتابعت أن "هناك أكثر من 300 عائلة نازحة في تركيا"، موضحة انه "تم استحصال الموافقات اللازمة لإعادتهم إلى العراق، ولكن نحتاج إلى تدقيقهم".