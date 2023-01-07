"صدارة عنابية".. قطر تهزم الكويت في خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- حقق المنتخب القطري فوزاً على نظيره الكويتي بنتيجة 2-0 في أول مباراة للفريقين إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة خليجي 25.

وسجل منتخب قطر هدفه الأول عبر اللاعب عمرو عبد الفتاح في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني للكويت عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب احمد علاء الدين عبد المتعال في الدقيقة 38.

ودانت السيطرة في الشوط الأول لـ "العنابي" بتشكيلته الشابة المتجددة التي تتمثل بالمنتخب الأولمبي مطعماً بعدد من عناصر المنتخب الأول الذين شاركوا في مونديال 2022، وترجم هذا الواقع إلى هدف تقدم عبر عمرو سراج من تسديدة متقنة عجز الحارس الكويتي سليمان عبدالغفور عن منعها من هز شباكه (23).

وشن "الأزرق" طلعات خجولة في محاولة منه لاستدراك الموقف بيد أنه فوجئ بركلة جزاء احتسبت ضده سددها أحمد علاء الدين على يسار عبدالغفور الذي ارتمى إلى اليمين (38).

ولم يثمر الضغط الذي مارسه المنتخب الكويتي في الشوط الثاني رغم سيل الفرص التي سنحت للاعبين أبرزها انفراد البديل شبيب الخالدي الذي تجاوز الحارس القطري مشعل برشم لكنه لم يحسن وضع الكرة في الشباك الخالية 55 .

ويخوض منتخب الكويت مباراته الثانية أمام نظيره الإماراتي الاثنين المقبل على ملعب الميناء الأولمبي وضمن المجموعة الثانية، تليه مباراة قطر مع نظيره البحريني في نفس اليوم.