سیاسة

قتيل و22 جريحا إثر تصادم قطاري أنفاق في مكسيكو سيتي

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات المكسيكية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب 22 آخرون في تصادم قطاري أنفاق في مدينة مكسيكو سيتي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وكتبت كلوديا شينباوم رئيسة بلدية المدينة على تويتر إن الحادث وقع بينما كان القطاران في بداية الخدمة.

وقال عمر جارسيا قائد الشرطة في المدينة لوسائل إعلام محلية إن امرأة شابة لقيت حتفها بينما لا يبدو أن أيا من المصابين وعددهم 22 في حالة خطيرة.

وأضاف أنه تم إنقاذ أربعة آخرين كانوا محبوسين في عربة واحدة على الخط الثالث وهم بصحة جيدة.

وشهد المترو وقوع عدد من الحوادث في السنوات الماضية، كان أخطرها انهيار جسر للسكك الحديدية في أيار مايو 2021 على الخط الثاني عشر مما أدى لمقتل 26 شخصا وإصابة ما يزيد على 60 آخرين.

وكانت أوجه القصور في إجراءات الصيانة أحد أسباب ذلك الحادث.

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