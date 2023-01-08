الصادرات النفطية العراقية لأمريكا بلغت 9 ملايين برميل خلال شهر

أربيل (كوردستان24)- قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، أن الصادرات العراقية النفطية لأمريكا، بلغت نحو 9 ملايين برميل خلال شهر كانون الأول الماضي.

وذكرت الادارة في بيان، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر كانون الاول الماضي 8.928 ملايين برميل، و بمعدل 288 ألف برميل يوميا" مرتفعا عن شهر تشرين الثاني الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 8.550 ملايين برميل وبمعدل 285 ألف برميل يوميا.

وأشار الى ان "العراق صدّر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني بمعدل 282 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 227 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 289 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث ".

ونوه الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 354 الف برميل يوميا".

وجاء العراق في المرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية ، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 13 مليونا، و826 الف برميل يوميا، وفق ما ذكرت إدارة المعلومات.