باريس سان جرمان ينعي لاعبه مبابي

أربيل (كوردستان 24)- نعى نادي باريس سان جرمان لاعبه السابق الكاميروني، موديستي مبابي، بعد تعرّضه لسكتةٍ قلبية عن عمرٍ يناهز 40 عاماً.

وغرّد النادي الفرنسي على صفحته في تويتر "تلقى باريس سان جرمان ببالغ الحزن نبأ وفاة لاعبنا السابق موديست مبامي اليوم".

وتقدم النادي الذي يتصدّر دوري الدرجة الأولى في فرنسا "بأحر التعازي لأسرة مبامي وأحبابه".

وحقق مبامي الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في أولمبياد 2000، كما فاز بلقب كأس فرنسا مرتين مع فريق باريس سان جرمان خلال عامي 2004، 2006، علما أنه اعتزل كرة القدم رسميا، في عام 2015.