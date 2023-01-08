ریاضة

باريس سان جرمان ينعي لاعبه مبابي

author_image Kurdistan24 اربیل
ب
ب
کوردستان باريس سان جرمان تنعى مبابي وفاة لاعب

أربيل (كوردستان 24)- نعى نادي باريس سان جرمان لاعبه السابق الكاميروني، موديستي مبابي، بعد تعرّضه لسكتةٍ قلبية عن عمرٍ يناهز 40 عاماً.

وغرّد النادي الفرنسي على صفحته في تويتر "تلقى باريس سان جرمان ببالغ الحزن نبأ وفاة لاعبنا السابق موديست مبامي اليوم".

وتقدم النادي الذي يتصدّر دوري الدرجة الأولى في فرنسا "بأحر التعازي لأسرة مبامي وأحبابه".

وحقق مبامي الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في أولمبياد 2000، كما فاز بلقب كأس فرنسا مرتين مع فريق باريس سان جرمان خلال عامي 2004، 2006، علما أنه اعتزل كرة القدم رسميا، في عام 2015.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف