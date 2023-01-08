17 قتيلاً و22 جريحاً في حادث مروري بشرق الصين

أربيل (كوردستان24)- قُتل 17 شخصًا وأصيب 22 بجروح الأحد في حادث مروري في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، على ما اعلن التلفزيون الوطني، بعدما صدمت شاحنة موكب جنازة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة.

ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكوميّة عن السلطات المحلّية أنّ "الحادث تسبّب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين". وأشارت إلى أنّ الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أنّ التحقيق جار لكشف سبب الحادث.

وأوضحت أنّ "الحادث المروري الكبير" وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا (17,00 بتوقيت غرينتش) في محافظة نانتشانغ.

واوضحت دينغ، وهي من سكان المنطقة، لصحيفة "جيمو نيوز" المحلية إن الناس كانوا قد قدموا قربانا للموتى على جانب الطريق قبل التوجه إلى محرقة الجثث صباح الأحد.

واشارت وسائل إعلام إلى أن معظم القتلى والجرحى من المشاركين في الجنازة.

وقال رجل آخر يعيش في الجوار يُدعى جونغ للصحيفة إنه حضر الجنازة مع زوجته التي قتلت في الحادث. واوضح أن الشاحنة اصطدمت فجأة بمؤخر الموكب، ثم سارت وسط الحشد قبل أن تصل إلى المركبة التي تقل النعش.

لاحقًا، أصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إنّ المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًّا". وقالت إنّ "الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدّي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة".

تشهد الصين حوادث متكرّرة على الطرق نظرًا إلى غياب إجراءات السلامة المشدّدة. في أيلول/سبتمبر، لقي 27 راكبًا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحّي على طريق سريع في مقاطعة قويتشو.

المصدر: AFP