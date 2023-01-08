سربست لازكين: الديمقراطي يسعى لإجراء الانتخابات التشريعية نهاية العام الجاري

أربيل (كوردستان24)- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سربست لزكين اليوم الأحد، أن حزبه يسعى إلى إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان نهاية العام 2023.

وجاءت تصريحات لازكين، في كلمة ألقاها وسط مجموعة مجموعة من أنصار ومؤيدي الحزب في مدينة اربيل.

وقال لزكين إن الانتخابات كان من المقرر أن تُجرى، إلا أنه لم يحصل ذلك وتقرر تأجيلها عاما كاملا، مردفا بالقول إنه يتعين إجراء هذه الانتخابات نهاية العام، وان الحزب الديمقراطي يسعى إلى تحقيق ذلك.

واشار إلى أن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم هي محل خلاف بين الأطراف والأحزاب السياسية الكوردستانية ورغم ذلك فان الديمقراطي الكوردستاني يهدف لإجراء الانتخابات من خلال تهيئة الأرضية المناسبة مع الأحزاب الأخرى.

وصوّت برلمان كوردستان في شهر تشرين الأول من العام 2022،على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.