النزاهة العراقية تكشف قضية فساد في الديوانية بأكثر من 700 مليون دينار

أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد، عن قضية فسادٍ بأكثر من 700 مليون دينار، في إذاعة وصحة الديوانية.

وأوضحت الهيئة في موقعها الرسمي، أن دائرة التحقيقات لديها، "كشفت أن مدير إذاعة الديوانية صرف مبلغ 375 مليون دينار "خلافاً للقانون، ودون سندات صرفٍ أو وجود ما يؤيّد ذلك".

ولفتت النزاهة أن ملاكات مكتب تحقيق الديوانية ضبطت "العقد المُبرم بين إذاعة الديوانيَّة مع إحدى الشركات".

وأشارت أن "المبلغ المصروف كرواتب للعاملين في الإذاعة، يُمثِّلُ قيمة إيجار برج مشيد على بناية الإذاعة لمُدَّة خمس سنوات".

في غضون ذلك، أكّدت الهيئة أنها "أعلنت أواخر شهر آب المُنصرم ضبط مسؤول حسابات إذاعة الديوانيَّة (إف إم) لتلاعبه بقوائم صرف رواتب العاملين، وقيامه بالتوقيع بدلاً عنهم".

وفي عمليةٍ ثانية، قالت النزاهة إن مكتب التحقيقات كشفت "عن قيام دائرة صحَّة الديوانيَّة بصرف مبلغ 330 مليون دينار لتجهيز مُستشفى النسائيَّة والأطفال في المُحافظة بـ (10) حاضنات خدجٍ".

لافتةً إلى وجود "مغالاة في أسعار شرائها، فضلاً عن وجود اختلافٍ في المنشأ عن المذكور في عقد التجهيز"، مُبينةً في الوقت ذاته أنه "تمَّ تسلُّم الحاضنات؛ بالرغم من وجود مُخالفاتٍ في العقد".

إلى ذلك، ذكرت الهيئة في بيانها، أن دائرة التحقيقات كشفت "قيام مدير عقارات الدولة في المُحافظة بمنح المُوافقات لتشييد معمل غازٍ على قطعة أرضٍ، رغم أنها خارج صلاحيَّته، إضافةً إلى كونها مُثقلة بحقوقٍ تصرفيَّةٍ لأصحاب العلاقة".