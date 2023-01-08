العراق يعلن بدء الإنتاج التجاري لمصفاة كربلاء في منتصف آذار المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الأحد أن الإنتاج التجاري لمصفاة كربلاء سيبدأ في منتصف آذار مارس المقبل.

وقال عبد الغني في بيان إنه تم تحديد منتصف آذار مارس ليكون موعداً لبدء عمليات الإنتاج التجاري لمصفاة كربلاء "بطاقات تصاعدية تدريجية" وصولاً الى الطاقة التصميمية التي تبلغ 140 ألف برميل يومياً نهاية تموز يوليو المقبل.

وأضاف أن منتجات المصفاة "ستكون وفق أعلى المعايير والمواصفات الأوروبية".

وأشار عبد الغني إلى أنه أطلع على المنتجات الأولية بعد التشغيل التجريبي للوحدة الأولى للمصفاة بطاقة 70 ألف برميل ومنها البنزين والكيروسين والكاز.

وأوضح أن المصفاة تنتج مادة البنزين عالي الاوكتاين بدرجة 95، وبطاقة تتراوح من 8-9 ملايين لتر يومياً، ويمكن زيادته إلى 12 مليون لتر يومياً بعد عملية خلطه بمادة "النفثا".

وقال إن إنتاج المصفاة سوف يغطي نسبة كبيرة تصل الى 75 بالمئة من الاستهلاك المحلي، والنسبة المتبقية من الاستيراد سيتم تغطيتها من الإنتاج المحلي بعد تطوير عدد من المصافي الأخرى.