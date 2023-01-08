رشيد يؤكد أولوية إعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد على أولوية إعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً ضم مُمثلين عن مكونات وتجمعات مدينة سنجار، حسبما ذكره بيان نشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية.

وشدد رشيد، بحسب البيان، على "أهمية ترسيخ قيم التآخي والتآزر بين جميع أبناء المدينة، وضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي"، مُشيدا بـ"التضحيات الكبيرة التي قدّمتها المدينة في مواجهة العصابات الإرهابية".

كما أكد "على وجوب العمل الجاد للارتقاء بواقع المدينة والنهوض بالمستوى المعيشي"، مشيراً إلى "المعاناة التي تواجه النازحين خاصة من أبناء سنجار وأهمية الإسراع في حسم ملفهم وإعادتهم إلى مناطق سكناهم معززين مكرمين".

وفي هذا السياق، أشار رشيد إلى "ضرورة إعادة إعمار المدينة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعويض المتضررين وتقديم الدعم اللازم بما يعزز أمن واستقرار مناطقها".

بدوره، طالب أعضاء الوفد بعودة المؤسسات والدوائر الإدارية إلى المدينة وتخصيص ميزانية لها للإسراع في إعادة إعمارها وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.